Qué se sabe hasta ahora del crimen del Bº Centenario: descartan el disparo y apuntan a un ataque con un adoquín

La familia de la víctima aseguró que el homicidio fue a golpes y que el presunto agresor quedó filmado. La Justicia analiza cámaras y antecedentes.

Hoy 09:11

Con el avance de la investigación por el crimen de Alejandro Eduardo Ordóñez (48) en el barrio Centenario, la principal hipótesis dio un giro clave: los investigadores descartan que la muerte haya sido provocada por un disparo y concentran las pericias en un ataque con un adoquín u otro elemento contundente.

Según el testimonio de la familia, Ordóñez fue sorprendido cuando se encontraba sentado en la vereda de su vivienda y recibió múltiples golpes en la cabeza, lo que le provocó heridas gravísimas y su muerte casi en el acto. Esta versión coincide con los primeros indicios recolectados en la escena y con las lesiones observadas en el cuerpo, aunque será la autopsia la que confirme la causa exacta del deceso.

Otro punto central de la causa es el material fílmico aportado por un vecino, cuyas cámaras de seguridad habrían captado la secuencia completa del ataque. De acuerdo al relato de los familiares, en las imágenes se observa al presunto agresor salir de la vivienda lindera con un adoquín en la mano y atacar a Ordóñez cuando este se encontraba desprevenido.

Además, trascendió que existía un conflicto previo entre la víctima y el sospechoso, que se había intensificado durante el fin de semana. El sábado se habría registrado el primer episodio violento y el domingo por la mañana una nueva pelea, tras la cual el acusado fue trasladado para ser asistido, aunque recuperó la libertad horas después, antes del desenlace fatal ocurrido cerca de las 15.40.

La familia también denunció que Ordóñez venía siendo hostigado desde hacía tiempo y sostuvo que el vecino señalado como autor del ataque contaría con antecedentes penales por hechos graves, un dato que ahora es analizado por la Justicia en el marco de la investigación.

Mientras continúan las pericias y se aguardan los resultados forenses, el foco de la causa está puesto en el análisis de las cámaras de seguridad, la reconstrucción de las horas previas al crimen y la responsabilidad penal del sospechoso, que hasta el momento permanece detenido.