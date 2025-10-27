Las acciones y los bonos argentinos en Wall Street suben hasta 40% y el dólar baja fuerte

Los mercados respondieron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza. El dólar oficial abrió a $1380 en las pantallas del Banco Nación, es decir una baja de $135 contra el cierre previo.

Hoy 10:32

El mercado reacciona con euforia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas: los bonos alcanzan hasta un 18% y las acciones argentinas que operan en Wall Street arrancan la semana con fuertes subas de hasta 40% en la previa de la apertura de los mercados.

El dólar oficial abrió a $1380 en las pantallas del Banco Nación tras el contundente triunfo del oficialismo, es decir, una baja de $135 contra el cierre previo. En algunos bancos las bajas son aún mayores: en el Banco Galicia el dólar se vende a $1400, en tanto que en ICBC y BBVA a $1425, más de $100 menos que el cierre previo.

En el premarket de los negocios en el exterior, las acciones argentinas en Wall Street arrojaron números positivos en las operaciones conocidas en el denominado mercado overnight y en el premarket. Los ADRs que encabezaban las subas eran Banco Supervielle (15,90%); Banco Galicia (12,90%); YPF (11,99%); Irsa (9,25%) y BBVA (6,92%).

Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganaban entre 20% y 22% tras las elecciones y la expectativa de la recompra que anunció la semana pasada el Gobierno.