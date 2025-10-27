Tras el triunfo de LLA, el dólar cerró a $1460 y las acciones subieron hasta un 50%

El tipo de cambio oficial llegó a caer 10% contra el cierre previo, aunque luego la tendencia se suavizó. “Se ha disipado fuertemente el riesgo populista”, dijo Javier Milei. Vaticinó un riesgo país por debajo de los 700 puntos.

Hoy 16:58

El mercado reacciona con euforia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas: los bonos alcanzan hasta un 24% y las acciones argentinas que operan en Wall Street arrancan la semana con fuertes subas de más de 50% en la apertura de los mercados.

El dólar oficial cerró a $1460 en las pantallas del Banco Nación tras el contundente triunfo del oficialismo, $55 menos que el cierre del viernes.

“Las acciones y los bonos suben, el riesgo país cae hoy a 680 puntos. Efectivamente, se ha disipado fuertemente el riesgo de la vuelta del populismo”, remarcó el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva.

Tras la apertura de los mercados, las compañías que lideran las subas pasadas las 16 son: Banco Supervielle (49,9%), BBVA (41,4%), Grupo Galicia (40,5%) y Banco Macro (39,7%).

Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganan hasta 25% tras las elecciones y a la expectativa de la recompra que anunció la semana pasada el Gobierno. El riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos.

El dólar oficial operó este lunes a $1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación, es decir una baja de $55 contra el cierre previo.

El cambio de tendencia se produce tras el triunfo de LLA en las elecciones legislativas. En la semana anterior, había anotado un alza de $40. En tanto, el blue opera a $1465. La semana pasada subió $40 y cerró a $1525.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio inició la jornada en baja: se alejó del techo de la banda y abrió a $1370, para luego descender hasta $1355 y rebotar en el cierre a $1435.

Según la banda de flotación cambiaria, que publica el Banco Central, el límite máximo se ubica este lunes a $1494,04. Analistas remarcaban que la reducción en las cotizaciones puede ser aprovechada por el propio BCRA o el Tesoro para comprar dólares en el mercado y así empezar a sumar reservas.

Con respecto a los dólares financieros, el MEP se negocia a $1438 mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1449.