"Kicillof se apuró, se anunció como presidente para el 2027 y el peronismo le sacó la escalera"

Así lo expresó en su columna para Radio Panorama de este lunes el licenciado Osvaldo Granados, el día después de las elecciones legislativas que le dieron un triunfo rotundo a La Libertad Avanza.

El licenciado Osvaldo Granados dedicó su columna de este lunes en Radio Panorama a analizar las consecuencias políticas de las elecciones legislativas, que dieron un triunfo rotundo a La Libertad Avanza. Entre sus principales observaciones, apuntó contra la estrategia del gobernador bonaerense Axel Kicillof dentro del peronismo.

“Kicillof cometió un error grave, prácticamente se anunció como presidente para el 2027 y le pedía la presidencia del PJ bonaerense a Máximo Kirchner. Al mismo tiempo, ninguneaba a Cristina, a la que ni siquiera fue a ver después de haber ganado por 14 puntos”, expresó Granados.

El analista recordó que, según el periodista Jorge Rial, “hay muchos peronistas que estaban contentos por la derrota en la provincia de Buenos Aires”, y agregó: “¿Cómo se puede perder más de un millón de votos si no hiciste nada para perderlos? Un sabio peronista como Julio Bárbaro dijo que Kicillof se apuró, y los muchachos le sacaron la escalera”.

Granados también se refirió al rol de Cristina Fernández de Kirchner y las tensiones internas del espacio: “Por eso me extrañaba verla tan contenta en el balcón, bailando con todo lo que pasó. En el peronismo no se puede dar por ganado nada, porque todos están con el serrucho en la mano. Si alguien se quiere cortar solo, lo serruchan. No hay que declamar nada a los cuatro vientos, especialmente Sergio Massa, que se vio afuera y pasó lo que pasó”.

En cuanto al panorama económico que enfrentará el Gobierno nacional después del recambio institucional, Granados consideró que las reformas serán más viables.

“Ahora va a ser más fácil, el oficialismo tiene un tercio y no será tan complicado. Después del 10 de diciembre, lo principal será entrar en el mercado financiero internacional, renovar las deudas y pagar solo los intereses, no los capitales”, dijo.

Finalmente, destacó la importancia del financiamiento internacional para proyectos vinculados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

“Hay cientos de proyectos, entre ellos siete u ocho multimillonarios. Estas empresas necesitan crédito internacional y para eso hay que bajar el Riesgo País a 500 puntos”.