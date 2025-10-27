El Congreso se prepara para el recambio: el 10 de diciembre asumirán los nuevos representantes

Con la renovación de la mitad de Diputados y un tercio del Senado, el oficialismo buscará consolidar su mayoría tras el triunfo electoral.

Hoy 09:19

Los nuevos diputados y senadores que resultaron electos en las elecciones 2025 ya tienen fecha definida para tomar posesión de sus bancas.

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos, los flamantes legisladores asumirán su banca en el Congreso el próximo 10 de diciembre.

En estas elecciones legislativas se renovó la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24 bancas), por lo que habrá un fuerte cambio en el Congreso.

El escrutinio provisorio determinó que La Libertad Avanza se alzó con una contundente victoria con el 40,70% de los votos para la Cámara de Diputados. Mientras que el peronismo, bajo el sello de Fuerza Patria y sus variantes provinciales, alcanzó el 31,68%.

La impactante diferencia permitió que el oficialismo se impusiera en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli obtuvo el 41,45% y superó al peronismo, que obtuvo el 40,91%.

Con estos resultados, La Libertad Avanza pasó de tener 37 bancas a quedar con 93 escaños en el Congreso a partir del 10 de diciembre.