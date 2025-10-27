Murió el adolescente de 16 años que se electrocutó al intentar robar cobre en una estación de Transnoa

El joven estaba internado en terapia intensiva en el Hospital Regional luego de haber sufrido gravísimas quemaduras.
El trágico hecho ocurrió el sábado cerca del mediodía, cuando el adolescente de 16 años, identificado como de apellido Arce, ingresó junto a un cómplice al predio de Transnoa, ubicado en calles Islas Malvinas y Pío VII, en la capital santiagueña.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Al intentar sustraer el cobre de un “puente a tierra”, el joven recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó quemaduras en casi todo el cuerpo. El impacto, además, inutilizó equipos de señal y protección, dejando sin energía eléctrica a Capital, La Banda, Robles, Loreto, Ojo de Agua y zonas aledañas por varias horas.
Tras el hecho, vecinos lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia en una camioneta particular hasta el Hospital Regional, donde permaneció internado en estado crítico.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven no logró sobrevivir a las graves lesiones y falleció cerca de las 18 horas de ayer, domingo.