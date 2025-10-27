Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 OCT 2025 | 19º
X
Policiales

Murió el adolescente de 16 años que se electrocutó al intentar robar cobre en una estación de Transnoa

El joven estaba internado en terapia intensiva en el Hospital Regional luego de haber sufrido gravísimas quemaduras.

Hoy 09:28

El trágico hecho ocurrió el sábado cerca del mediodía, cuando el adolescente de 16 años, identificado como de apellido Arce, ingresó junto a un cómplice al predio de Transnoa, ubicado en calles Islas Malvinas y Pío VII, en la capital santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al intentar sustraer el cobre de un “puente a tierra”, el joven recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó quemaduras en casi todo el cuerpo. El impacto, además, inutilizó equipos de señal y protección, dejando sin energía eléctrica a Capital, La Banda, Robles, Loreto, Ojo de Agua y zonas aledañas por varias horas.

Tras el hecho, vecinos lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia en una camioneta particular hasta el Hospital Regional, donde permaneció internado en estado crítico.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven no logró sobrevivir a las graves lesiones y falleció cerca de las 18 horas de ayer, domingo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez ganó con contundencia y es el nuevo gobernador de Santiago del Estero
  2. 2. Elías Suárez celebró el contundente triunfo: “Vamos a seguir construyendo una provincia para todos”
  3. 3. Luego de ganar las elecciones, Milei convocó a los gobernadores: “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos”
  4. 4. Nicole Neumann contó cómo quedó su casa tras el temporal en Buenos Aires
  5. 5. Violenta gresca en Quimilí: dos personas resultaron heridas con arma blanca en el barrio Triángulo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT