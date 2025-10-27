Montenegro destacó la participación masiva y agradeció el apoyo del pueblo santiagueño

El senador nacional y flamante diputado provincial electo resaltó el amplio apoyo obtenido por la fórmula oficialista Suárez–Silva Neder y subrayó el fortalecimiento del peronismo en la Legislatura.

Hoy 10:50

Tras los resultados de las elecciones provinciales de ayer, el Senador Nacional y, flamante diputado provincial electo Gerardo Montenegro, expresó su reconocimiento a la fórmula encabezada por Elías Suárez y Carlos Silva Neder, quienes se impusieron con un amplio respaldo en las urnas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En declaraciones a la prensa, Montenegro felicitó a ambos dirigentes por “haber sido elegidos por la voluntad del pueblo santiagueño para continuar el rumbo de crecimiento, estabilidad y desarrollo que viene consolidando la provincia bajo la conducción del gobernador Gerardo Zamora”.

El legislador valoró la participación masiva de la ciudadanía y destacó el apoyo popular a los candidatos del peronismo. “Este resultado demuestra la confianza del pueblo en un proyecto político que prioriza la inclusión, el trabajo y la justicia social. Gracias a este acompañamiento, el peronismo agrandaría el bloque en la Cámara de Diputados de la Provincia, pasaría de 12 a 14 bancas, fortaleciendo la gestión y la representación”, sostuvo.

Montenegro también manifestó su satisfacción porque el Partido Justicialista logró mantener tanto la tercera banca de senador nacional como la de diputado nacional. En este sentido Felicito al Presidente del PJ santiagueño José Emilio Neder y al legislador electo, Marcelo Barbur y, dijo que “esto permitirá que el gobierno de Santiago del Estero cuente con todos sus representantes en el Congreso de la Nación, defendiendo los intereses de la provincia y aportando a la construcción de una Argentina más federal, equitativa y solidaria”, remarcó.

Consultado sobre su próxima tarea legislativa, el diputado electo adelantó que su gestión estará enfocada en “acompañar con compromiso este modelo de provincia que se viene consolidando desde hace años”. En ese sentido, destacó los avances logrados en infraestructura, salud pública, educación y desarrollo productivo, afirmando que “Santiago del Estero es hoy una provincia en crecimiento sostenido, con un Estado presente y con políticas que transforman la vida de las familias santiagueñas”.

“Desde la Legislatura vamos a impulsar proyectos que generen nuevas fuentes de trabajo y oportunidades para todos. Nuestro desafío es seguir fortaleciendo este camino de progreso y desarrollo que construimos con esfuerzo, compromiso y una mirada estratégica junto al doctor Gerardo Zamora y a todo su equipo de gobierno”, agregó.

Finalmente, Montenegro expresó su plena confianza en la próxima gestión de Elías Suárez al frente del Poder Ejecutivo provincial. “Estamos convencidos de que su conducción garantizará la continuidad de este proyecto político que ha transformado Santiago. La provincia tiene futuro, porque cuenta con un pueblo unido, con dirigentes comprometidos y con una visión de desarrollo que no se detiene”, concluyó.