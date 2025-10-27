El huracán Melissa llega a su máxima intensidad y pone en alerta a Jamaica y el Caribe

Las autoridades declararon estado de emergencia ante la inminente llegada del huracán más fuerte del año. Se esperan lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y daños severos en infraestructuras.

Hoy 10:59

El huracán Melissa avanza este lunes por el Caribe tras alcanzar la categoría máxima con vientos de hasta casi 260 kilómetros por hora, señalaron meteorólogos, que instaron a los residentes de Jamaica y otras zonas a refugiarse de inmediato.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que la situación podría empeorar en las próximas horas, especialmente en Jamaica, donde se esperan lluvias torrenciales, inundaciones, marejadas ciclónicas y vientos destructivos.

El fenómeno ya dejó un saldo trágico: cuatro personas murieron durante la semana, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente permanece desaparecido.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó que Melissa “es ahora un huracán de categoría 5″ y alertó: “Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”.

La gran preocupación de los especialistas es la lentitud con la que avanza la tormenta. Esto significa que las zonas bajo su trayectoria podrían sufrir condiciones extremas durante varias horas o incluso días, aumentando el riesgo de daños graves y víctimas.

El NHC pronosticó que Melissa podría descargar hasta un metro de lluvia en algunas regiones de Jamaica, Haití y República Dominicana, con riesgo de inundaciones repentinas y aludes.

El subdirector del organismo, Jamie Rhome, advirtió en un video: “Las condiciones en Jamaica se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas”. Además, recomendó a los habitantes de las zonas afectadas “permanecer resguardados en sus hogares durante dos o tres días, o incluso más tiempo para las poblaciones que queden aisladas por las inundaciones catastróficas”.

El NHC advirtió sobre “inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra” en Jamaica. Los vientos podrían provocar “daños importantes en las infraestructuras y cortes prolongados de electricidad y comunicaciones”.

El ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, anunció la apertura de refugios en todo el país y fue contundente: “Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa”.

Las autoridades jamaiquinas ordenaron la evacuación de varias zonas costeras y el Servicio Meteorológico local anticipó una marejada ciclónica de hasta cuatro metros en la costa sur. El aeropuerto internacional de Kingston y todos los puertos marítimos cerraron sus operaciones desde el sábado por la noche.

En República Dominicana, un hombre de 79 años murió arrastrado por un arroyo y un niño de 13 años sigue desaparecido, según informaron las autoridades. En Haití, la agencia de protección civil reportó tres muertos por el temporal.

El drama se vive en las calles: “Te sentís impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejar todo atrás”, contó Angelita Francisco, una ama de casa de 66 años que huyó de su barrio en Santo Domingo.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre. Tras su paso por Jamaica, se espera que avance hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras sigue afectando a Haití y República Dominicana.

El último huracán de gran magnitud que golpeó Jamaica fue Beryl, a principios de julio de 2024, que dejó al menos cuatro muertos y daños millonarios.

La región se mantiene en vilo, con miles de personas buscando refugio y esperando que el paso de Melissa no deje una tragedia aún mayor.