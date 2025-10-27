El jueves 30 comenzará el pago de sueldos de la Administración Pública Provincial

El Ministerio de Economía dio a conocer el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de octubre de 2025.

Hoy 10:58

El Gobierno de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Economía, confirmó que este jueves 30 y viernes 31 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, se habilitará el pago de sueldos correspondientes al mes de octubre de 2025 para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

De acuerdo con el cronograma establecido, el jueves 30 podrán acceder a sus haberes quienes tengan DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4. En tanto, el viernes 31 será el turno de los empleados cuyos documentos terminen en 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde la cartera económica recordaron que el cronograma se mantiene con el objetivo de garantizar un pago ordenado y evitar aglomeraciones, especialmente en las primeras horas de la jornada.