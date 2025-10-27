Ingresar
27 OCT 2025
Espectaculos

Sabrina Carpenter encabeza una campaña global para modernizar una emblemática marca

La cantante protagoniza una acción que busca actualizar la imagen del whisky Johnnie Walker con un enfoque inclusivo.

Hoy 11:17

Johnnie Walker anunció una colaboración global con la artista Sabrina Carpenter, en el marco de una campaña que combina música, estética visual y un enfoque más moderno para la marca, históricamente vinculada al público masculino. La iniciativa coincide con el lanzamiento del nuevo álbum de Carpenter, Man’s Best Friend, y su gira Short n’ Sweet Tour.

El spot principal, dirigido por JJ Stratford y producido por MA+ Group y Cadence Films, muestra a Carpenter en un bar clásico. Tras recibir un vaso de Johnnie Walker Black Label, una voz en off sugiere que el whisky “no era su bebida” y que aún se percibe como “un mundo de hombres”. Carpenter responde con un gesto sencillo, levantando el vaso, en un guiño que busca romper estereotipos con humor y naturalidad.

La campaña forma parte de la estrategia de Johnnie Walker para conectar con nuevas audiencias y públicos más diversos, manteniendo el legado de la marca. “Se trata de celebrar con valentía y avanzar con propósito”, señaló Sabrina Carpenter, describiendo el espíritu de la colaboración.

