Buscan desesperadamente a Keila, una perrita caniche desaparecida en La Banda

La familia pide la colaboración de los vecinos para dar con su mascota, que fue levantada en la zona de calles Santa Fe y Sáenz Peña el pasado domingo por la siesta.

Hoy 11:33

Una familia de la ciudad de La Banda vive momentos de angustia por la desaparición de Keila, una perrita caniche de avanzada edad, muy querida por su familia.

Según relataron sus dueños, la pequeña mascota fue levantada de la calle Santa Fe y Sáenz Peña el domingo 26 de octubre, en horas de la siesta, y desde entonces no han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

Keila es de tamaño pequeño y se distingue por llevar moñitos negros en sus orejitas. Su familia la busca con desesperación y solicita la ayuda de toda la comunidad bandeña para poder encontrarla.

Cualquier información que pueda ayudar a ubicar a Keila puede comunicarse al teléfono 385-4134690.