Confuso episodio en pleno centro: un hombre protagonizó un choque en cadena tras una presunta persecución

Hoy 11:41

Un confuso incidente alteró la tranquilidad del microcentro santiagueño este lunes, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux protagonizó un choque en cadena que involucró a dos vehículos estacionados.

El hecho ocurrió minutos después de las 10.30 en el Pasaje Diego de Rojas y Pellegrini, frente de una conocida cafetería. Según testigos, el conductor colisionó primero contra un Volkswagen Gol estacionado, que a su vez impactó contra un Chevrolet Astra. Todavía no está claro si el hombre estaba escapando de algún ilícito, pero en medio del descontrol intentó darse a la fuga, dejando a su propio hijo en la parte de atrás de la camioneta.

La policía llegó rápidamente al lugar, asegurando al niño y resguardando la zona. Los vecinos y transeúntes quedaron sorprendidos por el caos generado en plena zona comercial, mientras se realizaban las pericias.

Personal de Comisaría Primera junto a División Criminalística trabajan en el lugar.