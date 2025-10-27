Confuso episodio en pleno centro: un hombre protagonizó un choque en cadena tras una presunta persecución

Ocurrió en el Pasaje Diego de Rojas y Pellegrini, frente a una conocida cafetería. Personal de Comisaría Primera trabaja en el lugar.
Un confuso incidente alteró la tranquilidad del microcentro santiagueño este lunes, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux protagonizó un choque en cadena que involucró a dos vehículos estacionados.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El hecho ocurrió minutos después de las 10.30 en el Pasaje Diego de Rojas y Pellegrini, frente de una conocida cafetería. Según testigos, el conductor colisionó primero contra un Volkswagen Gol estacionado, que a su vez impactó contra un Chevrolet Astra. Todavía no está claro si el hombre estaba escapando de algún ilícito, pero en medio del descontrol intentó darse a la fuga, dejando a su propio hijo en la parte de atrás de la camioneta.
La policía llegó rápidamente al lugar, asegurando al niño y resguardando la zona. Los vecinos y transeúntes quedaron sorprendidos por el caos generado en plena zona comercial, mientras se realizaban las pericias.
Personal de Comisaría Primera junto a División Criminalística trabajan en el lugar.