Jaldo celebró el triunfo de Tucumán: “Le ganamos a Milei con el 51% de los votos”

El gobernador destacó el resultado de las elecciones legislativas, donde el frente oficialista obtuvo más de 510 mil votos y se consolidó como la quinta fuerza política nacional. Resaltó que Tucumán fue la provincia con mayor participación en las urnas.

Hoy 12:01

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el resultado de las elecciones legislativas nacionales del domingo, donde el frente oficialista Tucumán Primero logró un contundente 50,6% de los votos, consolidándose como la quinta fuerza política a nivel nacional.

“Ayer en Tucumán, el candidato a diputado en primer término le ganó a (Javier) Milei, le ganó al Presidente de la Nación. En otras provincias, Milei le ganó a los gobernadores, pero acá en Tucumán, no”, afirmó el mandatario.

Jaldo subrayó que el desempeño electoral del oficialismo provincial refleja el acompañamiento de la ciudadanía a la gestión de gobierno y a la conducción política del peronismo tucumano.

“Nosotros hemos cumplido con nuestra expectativa en cuanto a la cantidad de votos: muy clarito, el 51%, casi 510 mil votos. A nivel nacional, Tucumán Primero es la quinta fuerza, lo que no es menor. Eso nos posiciona muy bien dentro del escenario político argentino”, señaló.

El gobernador también valoró la alta participación ciudadana, que ubicó a Tucumán como la provincia con mayor concurrencia a las urnas.

“Hubo dos datos importantes que se mencionaron a nivel nacional sobre Tucumán: primero, que fue la provincia que más fue a votar, con casi un 76 o 78% de participación; y segundo, el triunfo de más de 510 mil votos, que nos coloca en un lugar destacado”, expresó Jaldo.

En su análisis, el mandatario comparó los resultados locales con los de otras jurisdicciones del país.

Tucumán, que es la sexta provincia en importancia por cantidad de electores, salió fortalecida. Sacamos los 51 puntos que teníamos que sacar, y eso nos posiciona muy bien a nivel nacional”, concluyó.