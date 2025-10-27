La insólita rutina de un perro para recibir hamburguesas gratis

Un can sorprendió a todos en las redes sociales al presentarse siempre con el mismo método. La escena se volvió viral en TikTok.

Hoy 12:59

Un perro ha captado la atención de millones de usuarios en TikTok tras protagonizar un inusual intercambio: el animal se presenta en la puerta de un local en México y, como forma de pago, entrega una piedra para recibir una hamburguesa gratis.

En las imágenes, publicadas por el usuario @_alonso88mtz, el joven llega al establecimiento y encuentra al perro esperando en la entrada, piedra en el piso, como si supiera el procedimiento para obtener su recompensa.

Mientras el responsable del local abre, limpia y prepara la hamburguesa, el animal permanece atento y no se aparta de la puerta, mostrando una clara expectativa por la comida.

Una vez lista la hamburguesa tras unos minutos, el can recibe su premio, completando así el curioso intercambio.

Este comportamiento no es nuevo para quienes frecuentan el lugar. El usuario de TikTok señala que no es la primera vez que el perro utiliza este método para conseguir alimento, lo que indica que el intercambio de piedras por hamburguesas se ha convertido en una costumbre repetida.

El alcance del clip evidencia el impacto de este tipo de historias: la publicación ha superado los 50 millones de reproducciones y ha recibido más de 8 millones de “me gusta”.

En ese sentido, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus comentarios: “Ya lo deberían adoptar”, “Son piedolares”, “Me duele pensar que es lo único que come en todo el día”, “Voy a morir por exceso de ternura” y “Para la próxima, doble hamburguesa”, son algunos de los mensajes.