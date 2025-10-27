Ingresar
Se realizan trabajos de perfilado en las calles del barrio 25 de Mayo Amp. 100 viviendas

Estas acciones surgen en respuesta a los pedidos efectuados a través de las diferentes juntas vecinales que se han convertido en un nexo importante entre los ciudadanos bandeños y la gestión municipal.

Hoy 13:03

La Secretaría de Obras Publicas de la Municipalidad de La Banda inició la semana con trabajos de perfilado de calles en el barrio 25 de Mayo Ampliación 100 viviendas.

En este sentido, desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se avanza con la ejecución del Plan de Mejoramiento Integral de Calles” que tiene el objetivo de brindar una mayor transitabilidad y seguridad a los vecinos de cada sector de la ciudad de La Banda.

Estas acciones surgen a partir de trabajos de relevamiento realizados por el personal dependiente del Obrador Dorrego y asimismo, en respuesta a los pedidos efectuados a través de las diferentes juntas vecinales que se han convertido en un nexo importante entre los ciudadanos bandeños y la gestión municipal.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se solicita la el acompañamiento de los vecinos en la ejecución de estas tareas, circulando con precaución en las zonas donde se encuentran desplazándose las maquinarias y los empleados de la comuna.

