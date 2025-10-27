Se realizó una jornada sobre ESI en la “Esc. de Comercio Gral. San Martín”

El personal municipal brindó una charla didáctica para promover decisiones responsables sobre salud sexual y reproductiva.

Hoy 13:23

La Secretaría de Salud a través del personal del Centro Integral Comunitario (CIC) del barrio San Carlos y del Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) Nº 5 del barrio Central Argentino participaron de las jornadas recreativas en la “Escuela de Comercio General San Martín” con un stand de Educación Sexual Integral.

En la oportunidad, el personal de las dependencias municipales trabajó de manera didáctica con los alumnos de esta institución con el objetivo de brindar información valiosa para que los estudiantes puedan tomar decisiones con responsabilidad al respecto de su salud sexual y reproductiva.

En este sentido, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “La ESI es un derecho que fortalece la prevención y el cuidado comunitario. Estar en las escuelas es fundamental para acompañar a nuestros jóvenes desde los inicios de su vida sexual y reproductiva de una manera sana y responsable”.