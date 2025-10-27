Mujeres bandeñas participaron de una capacitación sobre prevención de cáncer de mama

La jornada incluyó consejería en salud sexual, aplicación de parches mamarios y promoción de hábitos alimentarios saludables para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Hoy 13:28

Como premisa de las políticas públicas de salud que impulsa el intendente Ing. Roger Elías Nediani, el personal de la Secretaría de Salud realizó una jornada informativa de prevención de cáncer de mama destinada a las integrantes de un gimnasio femenino de la ciudad de La Banda.

Durante la jornada, se ofreció consejería de salud sexual, aplicación de parches mamarios, promoción sobre alimentación saludable, orientado a fomentar hábitos que mejoren la calidad de vida de la comunidad.

En este sentido el secretario de Salud, César Scabuzzo, destacó que “estas acciones reafirman el compromiso de la gestión del intendente Roger Nediani con la salud preventiva y el acceso equitativo a los servicios sanitarios. Seguimos trabajando para acercar herramientas de cuidado a cada vecino y vecina de nuestra ciudad”.

Por su parte, la instructora de “MamiFit”, Patricia Aranda, señaló: “Agradecemos al municipio bandeño por esta importante charla en la que nos quedó muy en claro que lo que puede salvar tu vida es comenzar por conocerte. En este taller de prevención del cáncer de mama aprendimos a detectar señales tempranas mediante parches especiales, autoexploración y masajes mamarios y que una detección a tiempo puede marcar la diferencia entre tratar y lamentar”.