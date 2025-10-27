"Se vienen reformas estructurales de leyes, un cambio de paradigma cultural"

Así lo expresó el presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero Tomás Figueroa, tras el triunfo del oficialismo en las legislativas de este domingo.

Hoy 13:46

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero Tomás Figueroa reflexionó el día después del contundente triunfo violeta en todo el país, en las elecciones legislativas que permitirán al oficialismo conformar un Congreso con mayor cantidad de representantes y aliados.

Figueroa aseguró que los resultados de los comicios representaron "una sorpresa agradable. Se ha dado en casi todas las provincias y llegamos a 94 bancas en diputados, más lo que quedó del PRO y los aliados. Esto ha sido muy bien visto en los mercados, los bonos han subido y el Riesgo País ha bajado casi 700 puntos. Esta es una reacción que pone a Argentina en el ojo del mundo, se estaba esperando para todos los acuerdos internacionales. Se convalida lo que venía diciendo: lo que se viene de aquí para adelante nunca lo hemos visto ni hemos soñado".

En relación a la falta de mayoría en ambas Cámaras el libertario afirmó que "se hacía muy difícil lograr un consenso. Lo que se viene, son reformas estructurales de leyes que tienen que bajar a la sociedad, un cambio de paradigma y una transformación cultural, porque una ley si no tiene consenso social es inaplicable".

Consultado en torno a la reforma previsional impulsada por el gobierno indicó que esta "se han tomado las cajas de jubilaciones en el año 2003 y se lo ha robado, se lo ha despilfarrado en el plan platita. Ahora, estabilizada la economía y con la quintuplicación del PBI va a ser algo sólido. No pasa por aumentar la edad jubilatoria".

Adelantó también la intención oficialista de bajar los y la cantidad de impuestos. "El impuesto al cheque es distorsivo y retrógrado. Las provincias tienen que colaborar. No es tocar la caja porque la plata sobra, el contribuyente sabe la plata que paga y cuando influye esto, no puede ser que el Estado sea una carga del 50% para los ciudadanos".

"El mundo está esperando 80 mil toneladas de carne argentina. Que se preparen los ganaderos para ser eficientes y preparar la mano de obra. Ese es el desafío. Los funcionarios tienen que mostrar las cuentas, no sean malditos, los santiagueños no somos ignorantes", dijo finalmente.