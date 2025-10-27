Una joven de 19 años denunció a un fiscal de Termas de Río Hondo tras ser manoseada en un conocido boliche

Se trata del fiscal auxiliar Dr. Carlos Vega. El hecho ocurrió en Independencia y Guillermo Marconi, durante la madrugada del sábado. La víctima habló con Noticiero 7 y relató el momento.

Hoy 14:04

Una joven de 19 años denunció ante la policía a un fiscal auxiliar de Termas de Río Hondo, identificado como Carlos Vega, por acoso dentro del conocido boliche Flop, ubicado en Independencia y Guillermo Marconi, durante la madrugada del sábado. Según el informe policial, la víctima, Melisa, fue manoseada en varias oportunidades por el hombre mientras se encontraba en la pista de baile.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando Melisa sintió un toque en sus partes íntimas, aunque no le dio mayor importancia debido a la cantidad de gente. Una hora más tarde, a las 5:20, el mismo individuo volvió a tocarla y cerca de las 6 intentó sacarla a bailar, recibiendo la negativa de la joven.

La situación fue advertida por la pareja de Melisa, quien reaccionó y logró identificar al agresor. Al constatar que se trataba del fiscal auxiliar, la policía intervino y lo retiró del lugar. Según fuentes confiables, el fiscal no quedó detenido.

Melisa contó su versión al Noticiero 7: “Alrededor de las 3:30 estábamos con mi pareja festejando su cumpleaños y esta persona me tocó por primera vez. Mis amigos me ayudaron y dejamos pasar por la cantidad de gente. La segunda vez me corrí sola y la tercera intentó sacarme a bailar por la espalda. La cuarta vez volvió a tocarme, y mi pareja reaccionó porque ya era demasiado”.

La joven agregó que el hombre estaba alcoholizado y que solo iba a lo físico. “Había otras chicas bailando y les tocaba el pelo, pero nadie decía nada porque parecía el típico ‘borracho pesado’. Fue muy incómodo. Le dije que no podía hacer eso y él se reía”, explicó.

Desde el boliche, el personal de seguridad y los gerentes aconsejaron realizar la denuncia, ya que, según relataron, no era la primera vez que ocurrían incidentes de este tipo con el acusado en el lugar. Melisa también mencionó que al presentarse en la comisaría, no vio al fiscal detenido y que fue retirado cerca de las 7, al cierre del local.

La joven expresó su preocupación ante la libertad del fiscal: “Es una falta grave porque si no es la primera vez que pasa, lo seguirá haciendo. Si no lo detuvieron, voy a volver a levantar un acta. Seguramente ratificaré la denuncia”.