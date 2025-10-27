Fernando Burlando, esperanzado tras su resultado en las elecciones: "Me explota el alma"

Pese a no poder ingresar al Congreso, el conocido abogado se mostró contento por el apoyo de la gente en las Elecciones Legislativas 2025 donde quedó en cuarto lugar.

Hoy 14:39

Las Elecciones Legislativas 2025 del 26 de octubre tuvo a varios famosos integrando las listas y uno de ellos fue Fernando Burlando, quien pese a no poder ingresar al Congreso, redondeó una buena participación en los comicios legislativos.

El abogado, que fue candidato a diputado nacional de la Provincia de Buenos Aires encabezó el frente de Propuesta Federal para el Cambio y alcanzó un 2,79% de los votos, siendo elegido por más de 242 mil personas, y superó por ejemplo al espacio Alianza Provincias Unidas de Florencio Randazzo, el cual obtuvo el 2,45%.

Si bien el famoso letrado quedó fuera de los 35 diputados nacionales elegidos para entrar al Congreso, tuvo una destacada participación en la elección y por eso compartió sus sensaciones con una emotiva publicación desde su cuenta en Instagram agradeciendo el apoyo de la gente que confió en él con su voto.

"Hay que inventar otra palabra porque gracias no alcanza. Me explota el alma de emoción y agradecimiento y al mismo tiempo me recuerda, aunque no haga falta, el compromiso de acero que acabamos de suscribir", comenzó Fernando Burlando su mensaje.

Y agregó con convicción: "Somos la cuarta fuerza a nivel Provincial. La vamos a pelear en el recuento definitivo y lo más importante, mañana mismo vamos a convocar a todos los que tengan voluntad de cambiar la historia".

"Que vengan con sus proyectos, sus ideas, sus sueños a cumplir. No estamos para relatar problemas. Estamos para solucionarlos. Sin dobles intenciones, sin negocios en el medio", siguió con mucha fuerza Fernando Burlando.

Y cerró emocionado: "Aunque la palabra no alcance, gracias por esta oportunidad. Ya sabés, cualquiera sea el resultado final, a vos ahora te defiende Burlando. Empezamos la nueva fuerza".