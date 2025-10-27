Sufre Gallardo: se lesionó una de las figuras de River y no llegaría para el Superclásico

El cruce ante Boca se disputará el domingo 9 de noviembre, con horario a confirmar. Será un partido clave en busca de la clasificación a la próxima Libertadores.

Hoy 14:50

El segundo ciclo de Sebastián Driussi en River sigue marcado por los problemas físicos. Cuando parecía haber recuperado su mejor versión, una nueva lesión volvió a frenarlo en el tramo más importante del año y podría dejarlo afuera del Superclásico ante Boca Juniors.

El delantero sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo durante el partido ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, apenas en su segundo encuentro tras un mes de inactividad por un desgarro en la misma zona. En principio se pensó que era una sobrecarga, pero los estudios confirmaron que se trató de una recaída muscular, con un tiempo estimado de recuperación de dos a tres semanas. De este modo, está descartado para el cruce ante Gimnasia y Esgrima La Plata y es una gran duda para el Superclásico, previsto para el fin de semana del 9 de noviembre.

Desde su regreso al club, a comienzos de 2025, Driussi ya acumula cinco lesiones musculares y articulares, que le hicieron perderse 18 partidos oficiales. En total, disputó 32 encuentros con la camiseta del Millonario, en los que convirtió 10 goles, destacándose entre abril y mayo, cuando marcó seis tantos en siete partidos.

El panorama en River tampoco da respiro. Tras la eliminación en Copa Argentina, el equipo retomó los entrenamientos en el River Camp en un clima de tensión. Marcelo Gallardo deberá reordenar el plantel y buscar una reacción inmediata en el Torneo Clausura, donde el Millonario se juega su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

River tiene por delante tres finales en el campeonato y una sola certeza: no puede fallar. El título del Clausura sería la vía directa al torneo continental, aunque también conserva chances por la tabla anual, donde deberá sumar puntos y esperar resultados, especialmente del duelo entre Barracas Central y Boca, que podría modificar las posiciones de clasificación.

En cuanto al equipo, Gallardo evalúa variantes para recibir a Gimnasia. Tres defensores titulares —Martínez Quarta, Rivero y Acuña— están al límite de amonestaciones y podrían perderse el Superclásico si ven una tarjeta amarilla. Aun así, la necesidad de ganar no le deja margen al Muñeco para especular.