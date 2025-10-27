Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla: cuánto tiempo estará sin jugar

El ex-Boca tuvo que salir reemplazado el fin de semana en el partido del Bayer Leverkusen ante Friburgo a los 67 minutos.

Hoy 15:53

El Bayer Leverkusen confirmó una dura noticia: Ezequiel Fernández sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas hasta 2026. El mediocampista argentino se lesionó durante la victoria 2-0 ante Friburgo, correspondiente a la octava fecha de la Bundesliga.

El ex jugador de Boca Juniors debió ser reemplazado a los 67 minutos por Robert Andrich, tras sentir una molestia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Horas más tarde, el club alemán emitió un comunicado oficial en su cuenta de X en español: “Se prevé que estará de baja entre siete y ocho semanas”, informó la institución.

Sin embargo, nuevos estudios confirmaron que la lesión es más grave de lo esperado, por lo que Fernández deberá someterse a una recuperación prolongada, quedando fuera de competencia hasta comienzos de 2026.

Una baja sensible para el Leverkusen

El mediocampista de 22 años se había adaptado rápidamente al esquema del entrenador Kasper Hjulmand, disputando ocho partidos entre Bundesliga y Champions League, alternando titularidades y suplencias. Su rendimiento y capacidad de recuperación lo habían convertido en una pieza clave dentro del plantel.

Fernández llegó al conjunto alemán en septiembre de 2025 proveniente del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, tras un breve paso por ese club luego de su salida de Boca. Su buen presente lo proyectaba como una de las jóvenes promesas argentinas del fútbol europeo.

La lesión de Equi Fernández se suma a la de Exequiel Palacios, quien también se encuentra fuera de las canchas. El tucumano fue operado por un desprendimiento del tendón en el aductor derecho a comienzos de septiembre y continúa su recuperación.

Con ambos mediocampistas argentinos lesionados, el Bayer Leverkusen pierde a dos figuras importantes en el mediocampo justo en un tramo decisivo de la temporada, tanto en el campeonato local como en la Champions League.