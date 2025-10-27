El "Rey de la Inti Huasi" asaltó a un vendedor: "Me encanta robar, aguante la delincuencia"

Un conocido delincuente de la zona oeste protagonizó un violento asalto a un comerciante en calle Lavalle. Amenazó a la víctima con un arma de fuego y se identificó como “el Rey de la Inti Huasi”.

Hoy 16:26

Un insólito episodio de inseguridad se registró durante la madrugada de este lunes cuando un delincuente asaltó el kiosco ubicado en calle Lavalle al 358, en la zona oeste de la capital provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la denuncia realizada en la comisaría Tercera de policía, el sujeto fue identificado como Cristian Torres, quien se autoidentificó orgulloso como “el Rey de la Inti Huasi”.

Aunque solo alcanzó a sustraer algunas gaseosas desde una heladera junto a la entrada, el episodio generó gran temor por las violentas amenazas del ladrón. “A mí me encanta robar. ¡Aguante la delincuencia!”, gritó el delincuente mientras exhibía un arma de fuego oculta entre sus ropas.

En el video de las cámaras de seguridad se observa cómo el delincuente intenta, en vano, ingresar al negocio forzando una puerta de rejas. En ese momento, enfurecido, amenazó al vendedor: “Te voy a romper las rodillas de un tiro. Desde aquí no más te voy a pegar un tiro”.

El propietario del kiosco identificó al atacante como un conocido delincuente con varios antecedentes policiales, quien ya habría estado detenido en múltiples ocasiones.

El caso fue denunciado en sede policial y la Fiscalía de turno analiza las medidas correspondientes para ordenar la detención del asaltante en cuestión.