Gerardo Zamora y Elías Suárez recibieron a las autoridades del comando electoral

Hoy 16:55

El gobernador Gerardo Zamora y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, recibieron este lunes en Casa de Gobierno a las autoridades del Comando Electoral, quienes destacaron el clima de respeto y tranquilidad en el que se desarrollaron los comicios del domingo.

La fuerza de seguridad estuvo representada por el comodoro Cristian Haller; el vice comodoro Carlos Glash; mayor María Noel Martínez y capitán Florencia Díaz.

La reunión, de la que también fue parte la ministra de Justicia, Matilde O’Mill, se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, donde el comodoro Haller brindó detalles del operativo que se llevó a cabo durante los comicios en los que se eligieron gobernador y vice, cargos legislativos nacionales y provinciales y también municipales.

Los representantes de la fuerza se mostraron agradecidos y complacidos por el apoyo recibido por parte del Gobierno de la provincia para que la jornada se desarrolle con total normalidad.

Además, en nombre del Comando Electoral, Haller destacó el apoyo de la Policía de Santiago del Estero para contribuir con la participación de los votantes en un clima de paz y respeto.