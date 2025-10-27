Bombazo: la prensa internacional asegura que Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026

Un importante medio dio a conocer que el anuncio de la continuidad del argentino se hará antes del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

Todo parece indicar que Franco Colapinto dará un paso histórico en su carrera deportiva: será confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Según informó este lunes el portal especializado Motorsport, el anuncio oficial se realizará antes del Gran Premio de Brasil, que se correrá el domingo 9 de noviembre.

“El acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente”, adelantó el periodista Roberto Chinchero, quien explicó que la decisión responde a que “Alpine quedó satisfecho con las mejoras mostradas por Colapinto en la segunda parte de la temporada”.

Otro indicio del inminente anuncio fue la presencia de representantes de los principales patrocinadores del piloto argentino en el paddock durante el reciente Gran Premio de México, lo que reforzó los rumores sobre su continuidad en el equipo francés.

El rendimiento que convenció a Alpine

Uno de los factores determinantes en la decisión fue el notable rendimiento de Colapinto en la segunda mitad del año, donde logró igualar e incluso superar los registros de su compañero Pierre Gasly, pese a contar con un monoplaza poco competitivo.

El propio Stieve Nielsen, jefe de Alpine, elogió a ambos pilotos luego del GP de México: “Sabíamos que iba a ser una tarde dura. Hay que reconocer el mérito de Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto) por darlo todo en una situación difícil, en la que el coche era difícil de conducir y había poco por lo que luchar en la pista.”

La escudería francesa decidió concentrar sus esfuerzos en el desarrollo del auto para 2026, y Colapinto aparece como una apuesta sólida y confiable para esa nueva etapa.

Con Paul Aron y Jack Doohan relegados en la consideración interna, y con pilotos experimentados como Checo Pérez y Valtteri Bottas ya confirmados en el nuevo equipo Cadillac, Colapinto se perfila como la opción principal para acompañar a Gasly en Alpine el próximo año.

El anuncio oficial podría darse en cuestión de días, y marcará un hecho histórico para el automovilismo argentino, que volverá a tener a un piloto titular en la Fórmula 1 tras más de dos décadas.

Agenda del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11:30

Clasificación carrera Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00

El Gran Premio de Brasil podría ser el escenario donde se confirme oficialmente que Franco Colapinto continuará en Alpine como piloto titular, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1