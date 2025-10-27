Desde la UNSE promueven la lectura en quichua a través de talleres en escuelas

Desde la Facultad de Humanidades impulsaron acciones en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA), del departamento Avellaneda.
En el marco del Maratón Nacional de Lectura 2025, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, a través de la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua (TSEIB-LQ), llevó adelante una serie de actividades orientadas a promover la lectura y el uso social del quichua en las instituciones educativas.
En esta oportunidad, las acciones se desarrollaron en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) del departamento Avellaneda e incluyeron dos instancias complementarias.
La primera fue un taller de “Lectura de textos quichuas y producción de stickers en quichua”, destinado a estudiantes de 4°, 5° y 6° año. En esta experiencia, los jóvenes trabajaron con textos narrativos en quichua y castellano, fortaleciendo el vínculo con la lengua escrita y elaborando luego stickers con frases en quichua para fomentar su uso cotidiano.
Posteriormente se realizó una “Jornada de Reflexión sobre Educación Intercultural Bilingüe y Lengua Quichua”, dirigida a docentes y directivos de la EFA, así como de escuelas primarias, secundarias y profesorados de la zona, con el propósito de debatir sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe en la formación y en la práctica docente.
Ambas propuestas contaron con Declaración de Interés Académico por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y estuvieron a cargo de los docentes Silvia Sosa, Gabriela Amarilla y Walter Torres, junto al equipo de apoyo conformado por las egresadas Romina Zanni y Margarita Taboada.
Desde la carrera, destacaron la importancia de generar espacios pedagógicos que fortalezcan la lectura y escritura en quichua, y agradecieron al rector de la EFA por la invitación cursada al Decanato, en una acción conjunta que reafirma el compromiso institucional con la Educación Intercultural Bilingüe Quichua-Castellano.