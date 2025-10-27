Ingresar
Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

El productor y DJ rompió el silencio luego de exactamente 10 meses desde su última Music Session junto a Luck Ra

Hoy 19:33

Reapareció el productor Bizarrap luego de 10 meses sin nuevas canciones y anunció un proyecto alejado de la música, algo que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores en redes sociales y generó incertidumbre con respecto al futuro de las Music Sessions.

Según reveló la marca deportiva, las zapatillas son "herederas de un legado único, la silueta se inspira en el denim y en la estética Y2K, combinando un diseño chunky con detalles minimalistas que las vuelven inconfundibles". Para conseguir esto, el productor fue parte activa de cada etapa del proceso creativo y viajó a la casa matriz de adidas en Alemania para trabajar mano a mano con el equipo de diseño.

El lanzamiento está acompañado por un film dirigido por el joven director colombiano Stillz, quien creó una pieza cinematográfica única, a la medida de Bizarrap y las tres tiras, e inspirada en el concepto "El poder de lo que no se ve". El cortometraje une el pasado, presente y futuro de la música, la moda y la cultura.

El lanzamiento global será el miércoles 29 de octubre, disponible en el sitio web (adidas.com.ar/zapatillas-forum2000-bzrp%0A/JR9658.html) y en tiendas seleccionadas. Así serán los casos del adidas Originals Malabia, adidas Originals Unicenter, adidas Originals Mar del Plata y adidas Store Performance Alto Palermo, además de Dionysos Palermo y Rosario y Tienda Fuencarral, por un precio de $219.999.

