Policías rescataron a un gatito que quedó atrapado en lo alto de un árbol

El felino había trepado a un árbol en el barrio El Bosque y no podía bajar. Tras varios intentos, los efectivos lograron ponerlo a salvo, ganándose el cariño de los vecinos.

Hoy 19:39

Una escena película se vivió días atrás en el barrio El Bosque de la ciudad de La Banda, cuando un grupo de policías de Santiago del Estero protagonizó un tierno rescate que conmovió a los vecinos: el de un gatito que había quedado atrapado en lo alto de un árbol.

El hecho ocurrió en horas del mediodía, cuando los vecinos notaron los maullidos desesperados del pequeño felino, que había trepado varios metros y no lograba bajar por sus propios medios. Ante la situación, dieron aviso a la policía, que rápidamente se hizo presente en el lugar.

Con la ayuda de una escalera y mucha paciencia, los efectivos trabajaron para acercarse al gatito, que se encontraba asustado y se aferraba a las ramas más altas. Luego de algunos minutos de maniobras, finalmente pudieron rescatarlo sano y salvo, ante el aplauso de los vecinos que grabaron la escena con sus teléfonos.

Una vez en tierra firme, el animal fue contenido y alimentado por los propios policías, quienes se ganaron las felicitaciones de los presentes por su gesto solidario.



El tierno episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios destacaron la vocación de servicio y la sensibilidad de los uniformados.