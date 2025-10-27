Zerda-Santillán ganó en Sachayoj y puso fin a ocho años de gestión de los hermanos Agüero

En el circuito 36 del departamento Alberdi, la elección se desarrolló con total normalidad.

Hoy 20:12

La fórmula integrada por María Zerda-José Santillán, del Partido Justicialista, se impuso con amplia mayoría en las elecciones municipales de Sachayoj, departamento Alberdi, y puso fin a ocho años consecutivos de gobierno de los hermanos Agüero.

De acuerdo con los resultados oficiales, la fórmula Zerda-Santillán obtuvo 1.033 votos, seguida por Nelson Agüero, del Frente Cívico, con 828 sufragios. Más atrás quedaron Juan Ramos, de Despierta Santiago, con 147 votos; Silvina Ledesma (PJ), con 145; Mario Alberto Mena (PJ), con 95; Juan Domingo Argañaráz (FC), con 45; y Walter Colapietro (FC), con 42.

La jornada electoral se desarrolló con total normalidad en el circuito 36, donde los vecinos emitieron su voto en la Escuela Andrés Bello Nº188 y en el Colegio Secundario Sachayoj. Con esta victoria, el justicialismo local logró renovar su liderazgo en el municipio y marcar el cierre de una etapa política en la localidad del departamento Alberdi.