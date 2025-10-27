Ingresar
Los centros de salud de la Municipalidad y el Ministerio de Salud realizaron acciones preventivas contra el cáncer de mama

El trabajo se realiza de forma articulada con el Ministerio de Salud y la Fundación Mujer.

Hoy 20:02
cancer de mama

En el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora cada octubre, la Municipalidad de la Capital realizó múltiples actividades para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico precoz.

En articulación con el Ministerio de Salud y la Fundación Mujer, se otorgaron turnos para mamografías gratuitas y se dictaron charlas y talleres abiertos a las mujeres en los nueve centros de salud municipales ubicados en diferentes barrios de la ciudad.

Al respecto, el director de Salud, Antonio Palomo, destacó que "la detección temprana del cáncer de mama es fundamental para salvar la vida de la paciente, por lo que durante todo el mes de octubre continuamos redoblamos los esfuerzos para concientizar a la población sobre la necesidad de realizarse los controles médicos".

"Es muy significativo el trabajo comunitario para facilitar a las vecinas el acceso al sistema público de salud, sobre todo mediante los centros de atención primaria con estas campañas de prevención", afirmó.

