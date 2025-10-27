Obras Públicas de la Capital realizó tareas de bacheo en Av. Colón sur y en el barrio Borges

Los operarios realizan tarea de mejoras y mantenimiento de las calles.

La Dirección de Obras Públicas de la Capital avanza con el mantenimiento de las calles de la ciudad con el aporte de concreto asfáltico y de hormigón, buscando mejorar las condiciones de circulación.

En esta oportunidad, en la avenida Colón, desde Solís hasta Julio A. Jerez en el sentido sur-norte, se aplicó concreto asfáltico sobre la superficie dañada y se compactó con el paso de un rodillo, lo que permitió la habilitación al tránsito de manera inmediata.

Asimismo, en la intersección de las calles 12 y 112 del barrio Borges, los operarios iniciaron la remoción de las losas dañadas para, posteriormente, aplicar el cemento sobre la superficie de rodamiento.

Tanto el concreto asfáltico como el hormigón son elaborados por los empleados municipales en la planta del Obrador Municipal. Además, la maquinaria específica que se utiliza en los operativos, como las minicargadoras, retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones con batea, también son propiedad del municipio.