Sebastián Pareja: "Milei se cargó la elección al hombro y eso ayudó en revertir la situación"

Hoy 20:27

El armador bonaerense de La Libertad Avanza y diputado nacional electo, Sebastián Pareja, consideró hoy que el presidente Javier Milei "se cargó la elección al hombro y eso ayudó en revertir la situación en la provincia de Buenos Aires", y destacó la irrupción de Diego Santilli en la campaña.

"Yo creo que ayudó el reemplazo de Diego (Santilli) porque tiene un trato más humano y directo con la gente", sostuvo Pareja sobre la figura del dirigente del PRO que quedó al frente de la lista de LLA luego de que se debiera bajar José Luis Espert a raíz del escándalo por sus vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado.

"A las 19 horas nos empezamos a dar cuenta que no había tal derrota. Triplicamos los votos en lugares muy humildes. Pensé que íbamos a ganar Nación pero no sabía si llegábamos a ganar la provincia", reveló el dirigente.

Pareja apuntó además contra la oposición y dijo que "el Club del Helicóptero estuvo trabajando en ciertos lugares, se laburo con esa espada en la cabeza" y consideró que "a partir del resultado van a bajar la guardia quienes atacaron al gobierno".

Sobre las acusaciones de la oposición a Milei sobre supuesta falta de sensibilidad, sostuvo que "el Presidente siempre estuvo preocupado para que la gente llegue a fin de mes".