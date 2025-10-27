AFA le dio por ganado el partido a Deportivo Madryn contra Gimnasia de Jujuy y reveló la amenaza a Comesaña

El Tribunal de Disciplina del ente organizador del fútbol argentino determinó un triunfo por 3-0 para el Aurinegro, que se enfrentará por la vuelta ante el Lobo jujeño el próximo domingo 2 de noviembre.

El Tribunal de Disciplina de la AFA emitió este lunes su fallo tras el escandaloso encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente al Reducido de la Primera Nacional, que fue suspendido por graves incidentes. El organismo resolvió darle por ganado 3-0 al Aurinegro, además de aplicar una multa al club jujeño y abrir un plazo de descargo para sus dirigentes.

Según el informe del árbitro Lucas Comesaña, el conflicto comenzó cuando el cuarto árbitro informó al personal de seguridad que un alcanzapelotas menor de edad, identificado como Tobías Leandro Veloz, había insultado al juez principal diciéndole: “Hijo de puta, la concha de tu madre”. Tras ello, el chico fue retirado del campo, lo que generó un ambiente hostil.

Al término del primer tiempo —que finalizó con ventaja 1-0 para el Lobo jujeño— el equipo arbitral fue blanco de proyectiles, insultos y amenazas desde la platea. En ese contexto, el secretario del club, Leandro Meyer, ingresó sin autorización al vestuario de los árbitros y, de forma amenazante, les dijo: “Salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”.

Comesaña también reveló que el presidente de Gimnasia, Walter Morales, insultó reiteradamente al cuerpo arbitral durante el primer tiempo y, tras el gol de su equipo, gritó: “Le hicimos el gol a Madryn y a los árbitros”, acompañado de gestos y más improperios. Luego, el dirigente se disculpó, pero insistió en permanecer en el vestuario pese al pedido del juez de retirarse, afirmando: “Esta es mi cancha, es mi vestuario, yo estoy donde quiero”.

En diálogo con TyC Sports, el árbitro confesó: “Prácticamente no dormí. Es la primera vez que me pasa algo así. La amenaza fue hacia los cuatro, primero al cuarto árbitro y después a todos”. Las decisiones arbitrales, entre ellas una mano no cobrada de Diego Crego y la expulsión de Matías Noble, habían encendido los ánimos en el estadio, lo que derivó en el bochornoso episodio del 19 de octubre.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió:

Aplicar una multa de 2500 v.e. al Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy (art. 12, inc. 3, apartado a del Código Disciplinario).

Dar por perdido el encuentro al conjunto jujeño, otorgándole el triunfo 3-0 a Deportivo Madryn (art. 15.1 del Código Disciplinario).

Correr traslado por cinco días a los dirigentes Walter Morales y Leandro Meyer para que realicen sus respectivos descargos.