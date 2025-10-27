Santiago Sosa fue operado por la fractura ante Flamengo: cuánto tiempo lo perderá Racing

El capitán de la Academia pasó este lunes por el quirófano por el codazo de Marcos Rojo y estará varias semanas sin poder jugar.

Hoy 20:40

El mediocampista y capitán de Racing Club, Santiago Sosa, fue operado este lunes tras sufrir una fractura en el seno maxilar superior derecho durante el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América, en el que la Academia cayó 1-0 ante Flamengo en el estadio Maracaná.

La lesión se produjo en los minutos finales del partido, cuando Marcos Rojo le aplicó un codazo involuntario al disputar una pelota aérea. Sosa terminó con el ojo derecho completamente hinchado y sangrado nasal, lo que encendió las alarmas del cuerpo médico de Racing.

El futbolista pasó la noche en observación en Río de Janeiro y al día siguiente regresó a Buenos Aires junto a la delegación. Los médicos confirmaron que la fractura requería intervención quirúrgica inmediata, por lo que se descartó cualquier posibilidad de que dispute la revancha ante Flamengo. Incluso, en un primer momento se evaluó la chance de que juegue con una protección especial, pero el riesgo de comprometer la zona ocular lo hizo inviable.

Los tiempos de recuperación estimados oscilan entre cuatro y seis semanas, lo que deja en duda su participación en una eventual final de la Copa Libertadores, programada para el 29 de noviembre en Lima, Perú.

Esta baja representa un duro golpe para Gustavo Costas, ya que Sosa es una pieza fundamental por su versatilidad, capaz de desempeñarse como líbero o mediocampista defensivo según las necesidades del equipo.

El entrenador deberá decidir en las próximas horas cómo reacomodar el equipo para el duelo de vuelta. Entre las opciones, Marcos Di Césare aparece como alternativa para ingresar como central, mientras que Nazareno Colombo podría ocupar el rol de líbero, función que ya cumplió en anteriores presentaciones. En caso de modificar el esquema a una línea de cuatro, Juan Nardoni o Matías Zaracho se perfilan como opciones para reforzar el mediocampo.

Con la ausencia de su capitán, Racing deberá reorganizar su estructura táctica y buscar la remontada en Avellaneda para seguir soñando con la final continental.