Estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Matemática Argentina

Emanuel Arias, alumno de 5° año del Colegio La Asunción, clasificó a la instancia nacional de la 42ª Olimpiada Matemática Argentina y será el único representante de Santiago del Estero.

Hoy 21:20

La comunidad educativa del Colegio La Asunción celebra con orgullo un nuevo logro académico: el estudiante Emanuel Arias, de 5° año B, obtuvo la puntuación necesaria para participar en la instancia nacional de la 42ª Olimpiada Matemática Argentina (OMA), que se desarrollará del 10 al 14 de noviembre en La Falda, provincia de Córdoba.

El joven se convierte así en el único representante de Santiago del Estero en esta prestigiosa competencia que reúne a los mejores estudiantes del país en el área de las ciencias exactas.

Un camino de esfuerzo, talento y dedicación

Durante el año, Emanuel Arias y su compañero Francisco Ruiz Chara, de 4° año B, participaron en las etapas colegial, intercolegial, zonal y regional de la Olimpiada, acompañados por la profesora Ana Díaz, quien los orientó y acompañó en todo el proceso.

La Olimpiada Matemática Argentina propone a los jóvenes de entre 10 y 18 años resolver problemas ingeniosos y novedosos en un tiempo limitado, promoviendo el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo riguroso.

Un estudiante destacado en múltiples disciplinas

Además de este logro, Emanuel también participa en las instancias nacionales de las Olimpíadas de Física y de Química, lo que lo posiciona como uno de los estudiantes más destacados de la provincia en el ámbito de las ciencias exactas.

Desde el Colegio La Asunción destacaron su dedicación, compromiso y constancia, así como el trabajo de los docentes que impulsan la participación de los alumnos en distintos certámenes académicos.

Orgullo para la institución y para Santiago del Estero

“Este importante logro refleja no sólo el esfuerzo individual de Emanuel, sino también el acompañamiento de toda la comunidad educativa”, expresaron desde el colegio.

La institución felicitó especialmente al equipo que representó al colegio en cada una de las etapas de la Olimpiada y celebró la clasificación al nacional como un motivo de orgullo para La Asunción y para toda la provincia de Santiago del Estero.