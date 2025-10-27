Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó tras ganar las elecciones en Buenos Aires

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza se afeitó la cabeza en vivo durante una transmisión del influencer “Gordo Dan”, tal como había prometido si lograba imponerse en las elecciones legislativas.

Hoy 22:37

El flamante diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Diego Santilli, cumplió su palabra y se rapó la cabeza luego de ganar las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la campaña, el dirigente libertario había prometido cortarse el cabello si lograba revertir la tendencia y obtener el primer lugar en los comicios, algo que finalmente consiguió el pasado domingo.

Santilli se rapó en vivo en el programa de “Gordo Dan”



Fiel a su estilo, Santilli decidió cumplir su promesa públicamente. Lo hizo este lunes por la noche en “La Misa”, el programa de streaming conducido por el influencer libertario “Gordo Dan”, muy seguido en redes sociales por los simpatizantes de La Libertad Avanza.



El diputado electo se sentó en una silla de peluquero y dejó que el propio conductor le pasara la máquina rasuradora por toda la cabeza, mientras el momento se transmitía en vivo y los seguidores festejaban en el chat.



Karen Reichardt y otros integrantes también se sumaron



Después de Santilli, su compañera de lista, Karen Reichardt, también tomó la máquina y continuó con el rapado del legislador entre risas y aplausos. Finalmente, varios de los integrantes del programa se sumaron a la iniciativa y se raparon en solidaridad, generando un clima de humor y celebración.



El gesto de Santilli rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios destacaron su cumplimiento de la promesa de campaña y el tono distendido con el que celebró el triunfo electoral en la provincia.