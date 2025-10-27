Embarazada y su hermana resultaron heridas tras un choque de motos en Añatuya

Un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Añatuya dejó como saldo a una joven embarazada y su hermana menor lesionadas, luego de ser embestidas por otra motocicleta que se dio a la fuga.

El hecho se registró en horas de la tarde de este lunes, en la intersección de las calles Ángel Corbeta y Conquista del Desierto, en el barrio Villa Abregú.

Según informaron fuentes policiales, la víctima principal fue Mariana Suárez, de 19 años, quien cursa un embarazo, y su hermana Macarena, de 16, ambas residentes del lugar. Las jóvenes se desplazaban en una motocicleta cuando fueron impactadas por otro rodado similar, cuyo conductor escapó del sitio tras el choque.

Una ambulancia municipal acudió rápidamente para asistir a las heridas y trasladarlas al Hospital Zonal de Añatuya, donde quedaron bajo observación médica a causa de lesiones de distinta consideración.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría N° 41, que inició actuaciones de oficio e investiga las circunstancias del siniestro, con el objetivo de identificar y localizar al motociclista involucrado que se dio a la fuga.