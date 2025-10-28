Pablo Quirno jura este martes como ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Werthein

El economista, que hasta ahora secundó a Luis Caputo en el Palacio de Hacienda, se hará cargo de la Cancillería; le tomará juramento el presidente Milei en la Casa Rosada.

Hoy 01:15

El presidente Javier Milei tomará juramento al economista Pablo Quirno, este martes por la tarde, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El economista, que hasta ahora fue el segundo de Luis “Toto” Caputo en el Palacio de Hacienda, se hará cargo de la Cancillería en reemplazo de Gerardo Werthein, quien renunció la semana pasada, aunque su salida era con fecha de hoy, luego de las elecciones de medio término.

La toma de juramento será realizada por el presidente Javier Milei a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Será una ceremonia formal, a la que se prevé que asistan el Gabinete en pleno, la familia de Quirno y sus excompañeros de Hacienda.

Quirno quedará así al frente del Palacio San Martín, luego de haber sido anunciado como reemplazo de Werthein el pasado jueves. La elección fue realizada por el mandatario, quien tiene a Quirno en una alta estima por su rol en Economía, donde trabaron un fuerte vínculo, según deslizaron fuentes gubernamentales.

La designación de Quirno es clave para el gobierno de cara a las relaciones con Estados Unidos, marcadas por el apoyo financiero que la administración de Donald Trump viene dando a la gestión mileista. El viernes pasado, un día después de la nominación de Quirno al cargo de canciller, Milei se mostró con él en el encuentro que mantuvo con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon.

Dimon sería un engranaje clave en la financiación que recibiría el gobierno argentino, luego de las charlas que mantuvo durante el último mes con Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el Museo de Arte Decorativo porteño.