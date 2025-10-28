Axel Kicillof: “Hay que trabajar en una alternativa” y reconstruir la fuerza política

El gobernador de Buenos Aires afirmó que “no es momento para bajar los brazos”. Pidió “ampliar” el espacio y criticó la “intervención geopolítica” de Trump.

Hoy 01:18

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo una profunda lectura de los resultados de las elecciones legislativas 2025 en C5N y afirmó que "hay que trabajar en construir una alternativa" y "reconstruir la fuerza política" del peronismo.

Kicillof destacó que el resultado fue "muy ajustado", con una diferencia de 0,5% a favor de La Libertad Avanza (LLA). Subrayó que Fuerza Patria "conservó los mismos votos" que en las provinciales de septiembre, desmintiendo una pérdida de 5 puntos. Además, celebró lo obtenido como el "mejor resultado para una intermedia" del peronismo en la Provincia.

Críticas a la "intervención" de Trump y Bessent

El gobernador dedicó una parte significativa de su análisis a la figura de Donald Trump y la "intervención" de Estados Unidos en la elección.

"La más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional, es Trump, es la intervención de Trump", sentenció Kicillof.

Remarcó el apoyo explícito de Trump a Milei y la intervención del Tesoro norteamericano, a través de Scott Bessent, para "sostener el tipo de cambio" antes de las elecciones. “Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica, el gasto, el déficit, fue muy concreto, si Milei no gana, hundo al país", aseguró el gobernador.

Para Kicillof, esto generó "miedo" en un sector de la población y "Trump también ordenó a la derecha argentina", refiriéndose a la alianza entre Milei y Macri.