El enojo de la familia de Ricardo Fort con Virginia Gallardo por el uso de su imagen: “No puso fotos ni en su cumpleaños”

César Carozza, abogado de Marta y Felipe Fort, expresó en Intrusos la molestia de los hijos con la flamante diputada.

Hoy 01:48

El vínculo entre Virginia Gallardo y la familia de Ricardo Fort, en especial sus hijos Marta y Felipe, no es el mejor desde hace unos años. La flamante diputada de La Libertad Avanza por Corrientes venía teniendo un tenso vínculo, y en una entrevista que dio el representante legal de la familia, contó el malestar que vienen sintiendo con la exvedette que supo ser pareja de “El Comandante”.

En Intrusos (América) señalaron el cuestionamiento de la familia a la bailarina, quien había desvinculado su figura en instancias anteriores de Ricardo Fort y, según el entorno, evitó participar de la serie biográfica. Sin embargo, ella volvió a recurrir a la relación con Fort en un momento electoral clave, lo que fue interpretado como “un golpe oportunista” por los seres queridos del chocolatero.

“Esto fue puntualmente una campaña política en la que se utilizó a Ricardo. Eso fue lo único que yo dije”, afirmó César Carozza, abogado y representante legal de Marta y Felipe Fort, durante una entrevista en el ciclo de América. Carozza se refirió al enojo de la familia del empresario frente a la decisión de Virginia Gallardo de publicar una foto con Fort en el marco de su campaña política para ser elegida diputada nacional.

El letrado sostuvo que a él y a la familia de Fort les “hizo ruido” el uso público de la imagen, al remarcar que “no hay ninguna fecha especial” que justificara la publicación: “Esto es una campaña política que amerita una dosis de seriedad diferente”. Carozza explicó: “Acá están usando la imagen de Ricardo por algo que los hijos no consintieron. En el transcurso de todo este tiempo, Vir no puso ninguna imagen de Ricardo, ni para el 25 de noviembre, ni para el 5 de noviembre, o sea, para su fecha de nacimiento y para el fallecimiento. No publicó imágenes sobre esa situación”.

Carozza aseguró que la familia no va a mandar carta documento ni pedirá un caché por el uso de la imagen del cantante en la campaña, aunque puntualizó que “esto es un uso de imagen no consentido” y que “me parece que a ella le sirvió fue utilizar la imagen de Ricardo para obtener adeptos y poder decir ‘yo estuve en la vida de Ricardo y fui una de las personas importantes, vótenme’”.