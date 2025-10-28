Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 OCT 2025 | 11º
X
Locales

El tiempo para este martes 28 de octubre en Santiago del Estero: fresco y pasado por agua

Se espera una máxima de 16ºC en una jornada con lluvias y lloviznas en la Madre de Ciudades.

Hoy 06:33

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo cubierto, lluvias y vientos del sector sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, se anuncian lloviznas, ráfagas del sector sur rotando al sudoeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 16ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará nublado, con vientos leves de direcciones variables y una máxima que treparía hasta los 22ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Olímpico sufrió otra dura derrota como local ante Independiente de Oliva
  2. 2. Era de Central Argentino, pero La Ensenada se lo empató en el descuento
  3. 3. Axel Kicillof: “Hay que trabajar en una alternativa” y reconstruir la fuerza política
  4. 4. Messi y el Mundial 2026: “Poder defenderlo en el campo sería espectacular”
  5. 5. Pablo Quirno jura este martes como ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Werthein
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT