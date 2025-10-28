El tiempo para este martes 28 de octubre en Santiago del Estero: fresco y pasado por agua

Se espera una máxima de 16ºC en una jornada con lluvias y lloviznas en la Madre de Ciudades.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo cubierto, lluvias y vientos del sector sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Hacia la tarde, se anuncian lloviznas, ráfagas del sector sur rotando al sudoeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 16ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará nublado, con vientos leves de direcciones variables y una máxima que treparía hasta los 22ºC.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.