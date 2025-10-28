Brutal pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata: dos hombres heridos de gravedad

La disputa ocurrió en el primer piso de un inmueble de la zona céntrica. Vecinos llamaron al 911 al escuchar los gritos. La policía halló a los dos hombres ensangrentados y una cuchilla tirada en el pasillo.

Hoy 09:05

Dos hombres resultaron heridos tras una violenta pelea con cuchillos en una pensión de La Plata. Ambos fueron trasladados a hospitales y quedaron demorados, aunque se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió este lunes en una pensión ubicada en calle 8 entre 39 y 40, en la ciudad de La Plata, donde dos changarines que convivían en el lugar —Alejandro Manuel Müller, de 47 años, y Mauricio de Jesús Hollman Jaramillo, un ciudadano colombiano de 48— se enfrentaron a cuchillazos y terminaron con profundas heridas en la cara. La Policía Bonaerense y el SAME intervinieron tras un llamado al 911.