La policía detuvo al “Rey de la Inti Huasi” tras asaltar a un kiosquero de calle Lavalle

El hecho ocurrió el pasado lunes a la madrugada en la zona oeste de la capital. Tras tareas investigativas, el joven de 23 años fue arrestado en su domicilio del barrio Sarmiento.

Hoy 08:10

Un hecho de inseguridad se registró durante la madrugada del lunes, cuando un joven conocido como “el Rey de la Inti Huasi” protagonizó un asalto en un kiosco ubicado sobre calle Lavalle, en la zona oeste de la capital provincial.

El sujeto irrumpió en el local y, mientras lanzaba amenazas, alcanzó a sustraer algunas gaseosas de una heladera cercana a la entrada.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron el momento en que el asaltante intentaba forzar una puerta de rejas para ingresar al interior del negocio. Al no lograrlo, enfurecido, amenazó al empleado antes de huir del lugar.

El propietario reconoció al atacante como un delincuente conocido en el barrio, con antecedentes por diversos hechos.

Tras las tareas investigativas realizadas por personal del Departamento Robo y Hurto Capital, el joven de 23 años fue detenido en su domicilio del barrio Sarmiento. En el procedimiento se secuestraron prendas que utilizo durante el asalto.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan las investigaciones para determinar si estaría involucrado en otros hechos similares.