Detienen a un adolescente de 16 años por robo y secuestran un arma de fabricación casera

Tras tareas investigativas, la Policía halló al joven en el barrio El Tabique.

Hoy 08:19

Personal del Departamento Robo y Hurto Banda realizó un allanamiento en el barrio El Tabique, donde detuvo a un joven de 16 años acusado de participar en un robo y además, se secuestró un arma de fabricación casera y un teléfono celular.

El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando un menor de 14 años fue abordado violentamente por un sujeto armado en inmediaciones del barrio Mama Antula, a quien lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su teléfono celular.

Tras diversas tareas investigativas, el personal policial logró identificar al presunto autor y solicitó las medidas judiciales correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas.

Durante el procedimiento se logró la detención de un adolescente de 16 años, sindicado como el presunto autor del robo. Asimismo, se concretó el secuestro de un teléfono celular marca iPhone 11 y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente.