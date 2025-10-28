"Ante la ausencia de propuestas era inevitable que la clase media saliera a votar a Milei"

Así explicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este martes el triunfo electoral de La Libertad Avanza del último domingo.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados analizó este martes en su columna para Radio Panorama el resultado electoral del último domingo, en el que La Libertad Avanza obtuvo un triunfo contundente. Según el analista, la clave estuvo en el comportamiento de la clase media, que “salió a votar, no por amor, sino por espanto”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Ayer fue un récord violento y absoluto en los mercados, con pocos antecedentes. El Riesgo País bajó de golpe, los bonos en dólares y las acciones estaban para arriba, y había cierta euforia”, señaló Granados, quien interpretó la reacción como una muestra de que “el mercado no creía que podía ganar el oficialismo”.

El columnista recordó que “en Argentina el miedo a la gran crisis es parte de la memoria histórica”. A su juicio, ese temor influyó directamente en el voto: “La memoria corta recuerda el triunfo de Alberto Fernández; la más larga, el 2001. Frente a esto, y ante la ausencia de propuestas del otro lado, que solo ofrecían ‘parar a Milei’, era inevitable que una enorme clase media saliera a votar”.

Granados también comentó el clima interno del peronismo tras la derrota. “Del otro lado se pasan factura. Ayer, en C5N castigaron a Cristina y defendieron a Kicillof. Parece que la orden vino desde arriba”, observó.

De cara a la nueva etapa, el analista destacó que “lo que viene será citar a los gobernadores, que llegarán con otro ánimo. La forma cambió porque Estados Unidos pidió acuerdos con quienes estén de acuerdo con este modelo económico. Hay una alfombra roja para que los gobernadores lleguen a conversar”.

Finalmente, Granados se refirió al panorama financiero: “El JP Morgan acaba de informar que el Riesgo País podría bajar hasta 440 puntos. Si baja a ese nivel, podemos recibir inversiones y obtener financiamiento sin asumir riesgos. Esto significa que las empresas con proyectos mineros y en Vaca Muerta tendrían acceso a créditos internacionales”.