Video: perros callejeros destrozaron un auto persiguiendo a un gato

Unos perros callejeros que perseguían a un gato destruyeron la parte delantera de un auto en donde se escondió el felino.
La vandálica acción canina, ocurrida en un estacionamiento de la ciudad turca de Trebisonda, quedó registrada por cámaras de vigilancia, a las que el dueño del vehículo tuvo que recurrir para esclarecer lo sucedido.
