Invitan a la misa de los fieles difuntos en la Parroquia Virgen de la Piedad

El próximo domingo 2 de noviembre, la comunidad de la Parroquia celebrará la tradicional misa a las 19:00. Los fieles podrán acercarse con fotografías de sus seres queridos para orar por su eterno descanso.

Cada 2 de noviembre, la Iglesia Católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una jornada dedicada a la oración y el recuerdo de aquellos que ya han partido. Es una fecha de profunda espiritualidad, en la que el pueblo creyente visita los cementerios y eleva plegarias por sus familiares y amigos fallecidos.

Esta celebración litúrgica complementa la solemnidad de Todos los Santos, recordando que el destino final del cristiano, guiado por la gracia de Dios, es la vida eterna en el cielo. Aunque la muerte representa una realidad dolorosa y misteriosa, desde la fe se la comprende como el paso necesario hacia la plenitud de la vida junto al Señor.

En este marco, la Parroquia Virgen de la Piedad, ubicada en Castelli N.º 462, barrio Sarmiento, convoca a todos los fieles a participar de la Santa Misa de los Fieles Difuntos el domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas.

Se invita a los asistentes a llevar fotografías de sus seres queridos, como signo de recuerdo y comunión espiritual.

La comunidad parroquial los espera para compartir juntos este momento de oración, fe y esperanza en la promesa de la vida eterna.