SANTIAGO DEL ESTERO | 28 OCT 2025 | 11º
Policiales

Una joven apuñala a su pareja durante una discusión por dinero y queda detenida

La víctima es un hombre de 27 años. Fue operado de urgencia tras recibir una puñalada en el corazón. La agresora enfrenta imputación por homicidio en grado de tentativa.

Hoy 09:51

Un hombre de 27 años, Gastón Joaquín Orieta, permanecía anoche internado en Terapia Intensiva del Hospital Regional tras ser apuñalado con un cuchillo carnicero, en un hecho atribuido a su pareja, Micaela Gómez, de 25 años, quien quedó detenida e imputada por homicidio en grado de tentativa.

El incidente ocurrió en una vivienda de la manzana B, lote 7, del barrio Ejército Argentino, en la zona sur de la ciudad. Según fuentes cercanas a la investigación, durante la discusión Gómez tomó un cuchillo de grandes dimensiones y herió a Orieta en el corazón.

Minutos después, la casa fue rodeada por familiares, vecinos, policías y personal del Sease. Debido a la gravedad de la herida, Orieta fue trasladado de urgencia a Terapia Intensiva y sometido a una delicada cirugía durante la madrugada. Médicos informaron que las próximas 72 horas serán clave para su recuperación y permanece bajo monitoreo constante.

La fiscal Andrea Juárez ordenó la incautación de celulares, el arma blanca, prendas de vestir y otros elementos personales vinculados al hecho. Gómez permanece detenida mientras avanza la investigación.

TEMAS Hospital Regional

