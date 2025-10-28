Patricia Bullrich contó cuáles son sus prioridades como senadora

“Bajar impuestos regresivos, cambiar el código penal y modernizar el sistema laboral”. La actual ministra de Seguridad dijo que tendrá una relación institucional con Victoria Villarruel.

Hoy 09:58

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, habló este martes de sus principales objetivos en el Congreso y del vínculo que establecerá con la presidenta provisional de la cámara Alta, Victoria Villarruel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Me voy al Senado con el objetivo de ayudar a lograr este segundo momento del Gobierno, que tenemos que hacer cambios fundamentales para simplificar la economía, bajar impuestos, que le llegue más dinero a la sociedad y la gente, y cambios que hay que hacer a los tres niveles: municipal, provincial y nacional", expresó en diálogo con radio Rivadavia.

En las elecciones legislativas nacionales, Bullrich obtuvo un 50,32% (840.973 votos) y será una de las principales protagonistas de la bancada libertaria, que amplió su composición de siete a veinte legisladores propios desde el 10 de diciembre próximo.

"Queremos bajar impuestos regresivos, cambiar el Código Penal, modernizar el sistema laboral que desde 1975 son las últimas reformas", agregó al puntualizar sus principales objetivos.

Las declaraciones de la funcionaria nacional van en línea con las metas que trazó el presidente Javier Milei, quien habló de encarar reformas estructurales como la tributaria, laboral y previsional.

"Estamos muy enfocados en una agenda que nos permita que estos meses de incertidumbre que vivimos no vuelvan mas y se traduzcan en crecimiento del país", expresó Bullrich.

Al ser consultada respecto a si estos proyectos serán tratados a través de un próximo período de sesiones extraordinarias, respondió que la idea es hacerlo lo antes posible.

Además, sostuvo que establecerá una "relación institucional" con la actual presidenta provisional del Senado.

"Soy una persona que cuando estoy en algún lugar y sé cuál es la tarea, lo voy a hacer. Voy a trabajar por esa mayoría independientemente que no tenga un cargo formal en coordinación con los que estamos juntos en el bloque", dijo.

Finalmente, se refirió a su salida de la cartera de Seguridad, aunque no dio detalles de quien será su reemplazante. Ayer el presidente Milei dijo que ya se encuentra coordinando con la persona elegida para realizar una transición ordenada.

"Va a seguir la misma política de firmeza contra los delincuentes, de apoyo a las víctimas, a las fuerzas de seguridad, y la doctrina del que las hace las paga", concluyó.