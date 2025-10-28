Un recolector de residuos murió atropellado por el camión de la empresa para la que trabajaba

La Policía Científica investiga cómo sucedió el hecho. El accidente ocurrió en el barrio Cerrito Colorado, de Junín, mientras realizaba tareas de recolección.

Hoy 10:03

Un grave accidente laboral en Junín terminó con la vida de Julio Darquizán, de 56 años, trabajador de la empresa Ashira.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 6 de la mañana en el barrio Cerrito Colorado, mientras cumplía con las tareas habituales de recolección de residuos junto a su equipo. La Policía Científica investiga las causas del accidente.

Según fuentes policiales consultadas por TN, el hombre se habría caído del estribo del camión recolector, momento en el cual fue atropellado, aunque esto es motivo de investigación. De hecho, se esperan pericias de la Policía Científica que son clave para determinar cómo ocurrieron los hechos en este barrio de casas quintas del noroeste bonaerense.

El servicio de emergencias médicas y personal policial llegaron rápidamente, pero no pudieron salvar la vida del operario. Su muerte fue constatada por la enfermera del SAME.

Dolor y conmoción en la comunidad

La noticia generó profunda consternación entre compañeros y vecinos, quienes destacaron el compromiso laboral de Darquizán y su participación solidaria en la peña de veteranos del fútbol 24 de Noviembre.

La peña publicó un emotivo mensaje, donde expresó su dolor y recordó el compromiso del trabajador con la comunidad: “Nuestro amigo se ha ido. No tenemos palabras para expresar tanto dolor”, escribieron en sus redes sociales.